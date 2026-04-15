За год число строящихся многоэтажек в Ростове выросло на 24,7%

В марте 2026 года на первичном рынке Ростова-на-Дону в активной фазе строительства находилось 212 многоэтажек в марте 2026 года. Это на 24,7% больше, чем в 2025 году. Об этом сообщил DomostroyDon.ru.

Число девелоперов, работающих в городе, снизилось с 36 до 32 компаний, а число жилых комплексов сократилось с 62 до 53. Общее количество квартир в строящихся домах достигло 78,3 тыс. Это на 12,5% больше, чем годом ранее.

Вместе с тем, с февраля по март этого года, общая площадь строящегося жилья возросла на 75,7 тыс. кв. м.

Мария Хоперская