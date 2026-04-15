В 10 населенных пунктах Самарской области выявили небезопасные детские площадки

Прокуратура Сергиевского района выявила в 10 селах и поселках небезопасные муниципальные игровые конструкции. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На площадках есть разрушения, которые угрожают жизни детей. Нарушения выявлены в Воротнем, Калиновке, Кандабулаке, Красносельском, Кутузовском, Светлодольске, Сергиевске, Серноводске, Сургуте, Суходоле.

В надзорном ведомстве отмечают, что предупреждения глав поселений не помогли. Прокуратура подала 10 исков в суд, чтобы привести площадки в порядок.

Руфия Кутляева