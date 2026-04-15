Из Сенегала на Южный Урал

Власти Оренбурга приняли решение нанять 70 дворников из Сенегала. Первые 10 африканских мигрантов уже находятся в городе и почти готовы приступить к своим обязанностям. Выбор в пользу гостей из Африки объяснили нежеланием местных жителей трудиться за относительно низкую зарплату.

Глава Оренбурга Альберт Юмадилов рассказал, что в течение года городские улицы будут убирать 70 специально нанятых граждан Сенегала. Первым делом африканцы займутся уборкой обочин улицы Донгузской, превратившихся в стихийные свалки, сообщает газета «Оренбуржье». Работать мигранты начнут с четверга, 16 апреля. Для сопровождения им предоставят переводчика с французского языка. Первые 10 сенегальцев уже прибыли в Оренбург.

По словам градоначальника, найти русскоговорящих, желающих разбирать горы мусора, не получается. Господин Юмадилов заметил, что предложения позвать на уборку деревенских жителей оторваны от реальности. Городским властям было бы «в десять тысяч раз легче» позвать людей из села, чем везти с тремя пересадками иностранцев, не говорящих по-русски, но желающих устраиваться на такие работы попросту нет. При этом источник в городской администрации сообщил «Ъ», что «возможное привлечение мигрантов из Средней Азии даже не стали рассматривать из-за вероятных проблем с ними». В качестве примера привели одно из крупных предприятий соседней Самарской области, которое трудоустроило работников из Узбекистана, разместило их в пансионате, сделало бесплатно медкомиссию, а они разбежались и устроились курьерами и торговцами. Собеседник «Ъ» отметил, что с сенегальцами такое не произойдет, ибо они не говорят по-русски и не имеют в городе диаспоры. По его словам, контакт с внешним миром будет минимальным, поэтому, в отличие от граждан стран СНГ, африканцы будут больше сосредоточены на рабочих задачах.

Соглашение с дворниками из Сенегала заключат до апреля 2027 года. Работать они будут шесть дней в неделю за 55 тыс. руб. в месяц.

В соседнем Татарстане активно привлекают на работу мигрантов из Индии и Мьянмы. По информации «РБК-Татарстан», в 2026 году в регионе собираются трудоустроить свыше 3,3 тысячи граждан Индии, что более чем в пять раз превышает квоту прошлого года, которая составляла 650 человек.

В Санкт-Петербурге с декабря 2025 года начал работу пилотный проект по организованному набору иностранных рабочих. Группа граждан Индии, заранее прошедших профессиональный отбор у себя на родине, приступила к работе дворниками в Приморском районе города. Власти отмечали, что такая система, при которой полную ответственность за сотрудников несет российский работодатель, делает миграцию «максимально прозрачной и безопасной» и соответствует новой государственной концепции.

