Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КамАЗ в мае сохранит пятидневную рабочую неделю

В мае КамАЗ благодаря полной загрузке производства продолжит работу в стандартном режиме — предприятие сохранит пятидневную рабочую неделю. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По сообщению предприятия, это стало возможным за счет реализации текущих проектов и заключения новых контрактов на поставку продукции.

С учетом праздничных и выходных дней сотрудники отработают в мае 18 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России КамАЗ рассматривает возможность введения четырехдневного графика работы с 1 июня.

Анна Кайдалова