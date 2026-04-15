В мае КамАЗ благодаря полной загрузке производства продолжит работу в стандартном режиме — предприятие сохранит пятидневную рабочую неделю. Об этом сообщила пресс-служба компании.

КамАЗ в мае сохранит пятидневную рабочую неделю

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По сообщению предприятия, это стало возможным за счет реализации текущих проектов и заключения новых контрактов на поставку продукции.

С учетом праздничных и выходных дней сотрудники отработают в мае 18 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России КамАЗ рассматривает возможность введения четырехдневного графика работы с 1 июня.

Анна Кайдалова