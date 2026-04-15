Суд в Саратове оправдал студента СГУ по делу о переломе руки на армрестлинге

Кировский районный суд Саратова вынес оправдательный приговор студенту Михаилу Новоярчикову, обвинявшемуся в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК РФ). Инцидент произошел в ноябре 2023 года на занятии физкультурой в СГУ: во время неформального поединка по армрестлингу саратовец сломал руку однокурснику Владиславу Борисову.

Судья Виталий Романов признал подсудимого невиновным за отсутствием состава преступления. Гражданский иск потерпевшего о компенсации 2,5 млн руб. отменен.

Дело несколько раз прекращалось и возобновлялось следствием, статьи обвинения менялись со 118-й на 111-ю, затем на 112-ю УК РФ. Гособвинение просило для Михаила Новоярчикова год ограничения свободы. Защита настаивала на спортивной травме, суд согласился с этим доводом.

Потерпевший на оглашение приговора не явился, его представители покинули зал заседания. Защита не исключает обжалования приговора, пишет издание «Глушь медиа».

Нина Шевченко