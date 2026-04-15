В думе Екатеринбурга одобрили перенос празднования Дня города на начало августа

Празднование Дня города в Екатеринбурге будет перенесено с третей субботу августа на первое число месяца. Соответствующее решение единогласно поддержали члены думской комиссии по местному самоуправлению. Как пояснил ее председатель Дмитрий Сергин («Единая Россия»), с инициативой о переносе даты празднования выступили участники специальной военной операции (СВО), некоммерческие организации и жители города. Их обращения депутатам направил мэр Алексей Орлов.

Празднование 300-летия Екатеринбурга в 2023 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Празднование 300-летия Екатеринбурга в 2023 году

«В Музее истории Екатеринбурга проведено исследование, согласно которому именно 1 августа 1723 года произошло знаковое событие — из Уктусского завода в строящийся Екатеринбург была переведена Горная канцелярия. Именно эта дата стала отправной точкой в истории города как развивающегося административного и промышленного центра Урала»,— пояснил господин Сергин.

Он добавил, что празднование Дня города в начале августа будет комфортнее для жителей и гостей Екатеринбурга, чем во вторую половину месяца. «За последние пять лет в третью субботу августа четыре раза был дождь, в том числе три раза была гроза. Средняя температура +21,6°, в то время как в первую субботу августа за тот же период дождь был только один раз, температура выше +23,8°»,— сказал депутат. Глава комиссии также напомнил, что за перенос даты празднования выступал «наш владыка», митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. «Празднование Дня Екатеринбурга сегодня попадает на Успенский пост, который длится с 14 августа по 27 августа»,— добавил единоросс.

Днем основания Екатеринбурга считается 18 ноября 1723 года (7 ноября по старому стилю) — в эту дату были запущены заводские механизмы Екатеринбургского завода. Выбор места сделал артиллерийский капитан Василий Татищев, который летом 1720 года был направлен Петром I на Урал во главе группы горных специалистов «для осмотра рудных мест и строения заводов». Завершал строительство нового города и осуществлял пуск Екатеринбургского завода генерал-майор Вилим де Геннин, сменивший Татищева в должности горного начальника в 1722 году. Решение праздновать День города в третью субботу августа принял Свердловский городской совет народных депутатов 18 февраля 1987 года, чтобы отмечать событие в благоприятную погоду.

Депутат Константин Киселев («Яблоко») предложил разрешить мэру Екатеринбурга самому определять дату празднования Дня города с учетом погодных условий. «Город не заметит этого. Были случаи, когда День города вообще не отмечался, и возмущенных демонстраций по этому поводу не было»,— сказал он. С этим господин Киселев отметил, что праздничные мероприятия в честь события «не находят отклика у горожан», и призвал чиновников исправить ситуацию. «Давайте думать не над датой, а над тем, чтобы День города вошел в голову, и люди бы его ждали, а не так: давай выйдем, тусанем, шашлычков поедим, в "Красное & Белое" зайдем и все хорошо»,— обратился депутат к коллегам.

Вице-спикер Михаил Матвеев («Единая Россия») выступил против предложения наделить мэра полномочиями по определению даты празднования Дня города и поддержал перенос мероприятий в честь события на 1 августа. «Мы каждый год на протяжении 25 лет молили Бога, смотрели на небо, какая же будет погода, ибо подготовка мощнейшая проводилось. И все время погода, если она вмешивалась, вносила дискомфорт»,— пояснил депутат, который в 1992-2018 годах работал вице-мэром Екатеринбурга.

Окончательное решение по переносу празднования Дня города будет принято депутатами на очередном заседании гордумы Екатеринбурга, которое пройдет 21 апреля.

Василий Алексеев