Уфимку приговорили к 6,5 года за мошенничество с квартирами

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере и покушении на его совершение (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), и подделке документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Суд приговорил ее к шести с половиной годам колонии общего режима с ограничением свободы на год.

Установлено, что фигурантка уголовного дела и ее соучастницы, занимаясь риелторской деятельностью, получали из различных источников информацию об умерших одиноких людях. Они готовили поддельные документы на квартиры, находили покупателей и демонстрировали жилые помещения, сопровождали регистрацию сделок.

Также на основании подложных документов они получали в банках деньги, принадлежавшие умершим, на общую сумму около 6,5 млн руб.

Всего они продали 20 квартир, общая сумма ущерба превысила 65 млн руб.

В отношении других участников преступной группы ранее вынесен обвинительный приговор.

Майя Иванова