Смольный предупредил о мошеннических схемах сдачи мест под торговые киоски

В Санкт-Петербурге участились случаи незаконной субаренды участков под НТО. Городские власти напоминают, что единственное законное основание для установки объекта — прямой договор с комитетом по имущественным отношениям.

В Петербурге участились случае афер при сдале ларьков в аренду

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Аферисты предлагают «быстрое оформление» или субаренду, однако такие сделки не имеют юридической силы. В КИО утверждают, что легальный объект должен быть оснащен QR-кодом, который ведет на реквизиты договора и данные владельца. Все законные НТО внесены в региональную геоинформационную систему.

Кирилл Конторщиков