Движение по Николаевскому шоссе в Таганроге изменят с 18 по 22 апреля

Движение по Николаевскому шоссе с 18 по 22 апреля (на время проведения поминальных дней) будет изменено. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

С 8:00 до 18:00 въезд в город со стороны Николаевского шоссе будет перекрыт, альтернативный въезд организуют по 7-му Новому переулку. Движение общественного транспорта останется прежним.

В указанный период запустят дополнительные маршруты, которые свяжут ключевые точки города с двумя основными кладбищами — на Николаевском и Мариупольском шоссе. Отправляться автобусы будут от Центрального рынка, вокзала «Таганрог 1» и Русского поля.

Кроме того, с 8:00 до 20:00 в поминальные дни проезд личного транспорта на территорию всех городских кладбищ Таганрога запрещен.

