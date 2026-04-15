Газовую компанию оштрафовали на 700 тыс. после пожара в доме в Артемовском

Городской суд Артемовского взыскал свыше 700 тыс. руб. с предприятия «Газовые сети» за пожар из-за утечки газа в квартире, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Причиной пожара стало некачественное газоснабжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Пожар произошел 14 февраля. Суд установил, что огонь возник из-за утечки и последующего воспламенения газа, выходившего под давлением из варочной поверхности. Пожарные и сотрудники газовой службы выяснили, что горение топлива продолжалось 10-15 минут и прекратилось само до их прибытия. В ходе экспертизы было установлено, что наиболее вероятной причиной воспламенения стала негерметичность запорных соединений на газовых трубах в сочетании с аномально высоким давлением в сети. При этом давление было повышенным из-за ремонта на магистральном газопроводе — работы проводили «Газовые сети».

По данным суда, вред имуществу жительницы квартиры был причинен в рамках оказания услуги по поставке газа для бытовых нужд, при этом ответчик не обеспечил ее безопасность. Согласно закону, исполнитель коммунальной услуги несет ответственность за последствия нарушения ее качества. Иск жительницы был удовлетворен частично: в сумму выплаты для нее вошли штраф с компании, неустойка, суммы материального ущерба и морального вреда, расходы на оплату услуг специалиста. Решение суда вступило в законную силу.

Ирина Пичурина