В летевший из Перми самолет попала молния

Лайнер Boeing-737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Перми в Сочи, попал под удар молнии в районе аэродрома прибытия. «В семь утра при заходе на посадку на скорости 330 км/ч экипаж в момент выпуска механизации крыла заметил яркую вспышку молнии вблизи борта. Командир воздушного судна доложил, что после проверки работоспособности двигателей и отсутствия отклонений в системах было принято решение продолжить снижение»,— сообщает телеграм-канал «Авиаторщина»,

При постполетном осмотре были обнаружены шесть сквозных отверстий в обшивке фюзеляжа, следы воздействия электричества на носовом обтекателе метеолокатора и антенне диапазона VHF. Самолет отстранен от полетов до окончания внепланового ремонта.

От молний также пострадали самолеты, летевшие из Челябинска, Москвы и Ташкента. Росавиация организовала расследование авиационных инцидентов.