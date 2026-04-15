Директора соликамской УК, по вине которого была травмирована несовершеннолетняя, оштрафовали на 200 тыс. рублей

В Соликамске бывший директор управляющей компании признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Из-за некачественного обслуживания упавший с крыши дома снег травмировал несовершеннолетнюю жительницу города.

Как сообщают пресс-служба СУ СКР и прокуратура Пермского края, следствием и судом установлено, что в 2025 году директор управляющей компании не обеспечил своевременную уборку снега и льда с крыши и козырька балконной плиты обслуживаемого жилого дома по Юбилейному проспекту. В результате снежно-ледяная масса упала на несовершеннолетнюю местную жительницу. Ей была причинена травма ноги, которая квалифицируется как средней тяжести вред здоровью.

В ходе расследования проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователем допрошены свидетели, проведен осмотр места происшествия.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. и на один год лишил его права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг в сфере обслуживания жилого фонда. Судом также удовлетворены требования потерпевшей о компенсации морального вреда в размере 500 тыс. руб.