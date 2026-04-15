В Кировской области суд удовлетворил иск прокуратуры о возврате в федеральную собственность 270 гектаров земель лесного фонда. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области вернут в федеральную собственность 270 га леса

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В Кировской области вернут в федеральную собственность 270 га леса

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Установлено, что в 1992 году два земельных участка в Малмыжском районе при передаче имущества колхоза незаконно выбыли из государственной собственности. После банкротства сельхозпредприятия земли были отнесены к категории «земель запаса», хотя должны были учитываться в составе Малмыжского лесничества.

Суд удовлетворил требование об изменении категории участков.

Анна Кайдалова