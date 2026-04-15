ФАС направила запросы «Яндексу», «Авито», «ЦИАНу» для оценки конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим российским сервисам электронных объявлений для анализа уровня конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ФАС направила запросы сервисам «Авито», «Авто.ру», «Домклик», HeadHunter, ЦИАН, «Юла», группе компаний «Яндекс» и другим интернет-площадкам. Ведомство использует результаты анализа уровня конкуренции на рынке «для принятия решений о необходимости дальнейших действий в отношении агрегаторов», указано в сообщении.