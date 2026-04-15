ФАС направила запросы «Яндексу», «Авито», «ЦИАНу» для оценки конкуренции

ФАС оценит уровень конкуренции на рынке сервисов электронных объявлений
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим российским сервисам электронных объявлений для анализа уровня конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
ФАС направила запросы сервисам «Авито», «Авто.ру», «Домклик», HeadHunter, ЦИАН, «Юла», группе компаний «Яндекс» и другим интернет-площадкам. Ведомство использует результаты анализа уровня конкуренции на рынке «для принятия решений о необходимости дальнейших действий в отношении агрегаторов», указано в сообщении.