В Татарстане направят 55,3 млн рублей на поддержку сельских почтальонов

В этом году в Татарстане выделят 55,3 млн руб. из бюджета республики на поддержку более 2,3 тыс. сотрудников сельских почтовых отделений. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры республики.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Субсидии направлены на сохранение кадров и стабильной работы отделений. Выплаты сотрудникам планируется произвести в конце 2026 года.

Отмечается, что в республике действует более 1,1 тыс. объектов почтовой связи. Из них свыше 870 расположены в сельской местности.

Анна Кайдалова