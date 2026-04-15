На ремонт дороги в Кашарском районе выделили 140 млн рублей
В Кашарском районе отремонтируют дорогу от хутора Второго Киевского до хутора Нижнего Астахова. На эти цели выделили 140 млн руб. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
На первый участок, протяженностью семь километров, уже выделили средства из областной казны. Контракт с подрядчиком необходимо заключить до 1 мая, а работы начнутся летом.
Ремонт второго участка, протяженностью 8,3 км километра, запланировали на 2028 год.