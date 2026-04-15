На ремонт дороги в Кашарском районе выделили 140 млн рублей

В Кашарском районе отремонтируют дорогу от хутора Второго Киевского до хутора Нижнего Астахова. На эти цели выделили 140 млн руб. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Правительство Ростовской области

На первый участок, протяженностью семь километров, уже выделили средства из областной казны. Контракт с подрядчиком необходимо заключить до 1 мая, а работы начнутся летом.

Ремонт второго участка, протяженностью 8,3 км километра, запланировали на 2028 год.

