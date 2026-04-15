Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЗакС Петербурга предлагает Минтрансу запретить электросамокатам езду по тротуарам

Парламентарии Санкт-Петербурга предлагают повысить минимальный возраст управления СИМ до 16 лет, а также ввести их обязательную регистрацию в ГИБДД с выдачей номерных знаков.

Парламентарии Петербурга предлагают федеральному Минтрансу новые ограничения для электросамокатчиков

Парламентарии Петербурга предлагают федеральному Минтрансу новые ограничения для электросамокатчиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Парламентарии Петербурга предлагают федеральному Минтрансу новые ограничения для электросамокатчиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кроме того, планируется ограничить предельную мощность электросамокатов. Также инициатива предполагает полный запрет движения СИМ по тротуарам и пешеходным дорожкам с установлением административной ответственности за нарушения.

Отдельное внимание уделили коммерческому сегменту: депутаты настаивают на введении обязательных требований к устройствам, используемым в предпринимательской деятельности, а также разработке методических рекомендаций для курьеров.

Кирилл Конторщиков

Новости компаний Все