ЗакС Петербурга предлагает Минтрансу запретить электросамокатам езду по тротуарам

Парламентарии Санкт-Петербурга предлагают повысить минимальный возраст управления СИМ до 16 лет, а также ввести их обязательную регистрацию в ГИБДД с выдачей номерных знаков.

Парламентарии Петербурга предлагают федеральному Минтрансу новые ограничения для электросамокатчиков

Парламентарии Петербурга предлагают федеральному Минтрансу новые ограничения для электросамокатчиков

Кроме того, планируется ограничить предельную мощность электросамокатов. Также инициатива предполагает полный запрет движения СИМ по тротуарам и пешеходным дорожкам с установлением административной ответственности за нарушения.

Отдельное внимание уделили коммерческому сегменту: депутаты настаивают на введении обязательных требований к устройствам, используемым в предпринимательской деятельности, а также разработке методических рекомендаций для курьеров.

Кирилл Конторщиков