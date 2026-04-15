В Прикамье полицейские и следователи раскрыли убийство девятнадцатилетней давности

Оперативники ГУ МВД по Пермскому краю и сотрудники следственного управления СКР по региону раскрыли убийство, совершенное в апреле 2007 года. Тогда в Чайковском было обнаружено тело 69-летней пенсионерки с множественными ножевыми ранениями. Раскрыть преступление в течение многих лет не удавалось.

Весной 2026 года у сотрудников оперативного подразделения ГУ МВД России по Пермскому краю и местного отдела полиции появилась информация о возможной преступнице. Ею оказалась наркозависимая женщина 1987 года рождения. «Зная, что пенсионерка получила пенсию, злоумышленница под благовидным предлогом проникла в ее квартиру, нанесла несколько ударов ножом по телу и похитила сбережения жертвы»,— говорится в пресс-релизе ГУ МВД.

Местонахождение злоумышленницы было установлено, она задержана и заключена под стражу. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).