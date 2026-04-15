В Ярославле приняли новую меру поддержки для владельцев НТО

В Ярославле владельцам нестационарных торговых объектов (НТО) разрешили заключать дополнительное соглашение на увеличение площади объекта и изменение его специализации. Решение было принято на заседании муниципалитета 15 апреля.

Речь идет о предпринимателях, заключивших договоры на право размещения НТО и воспользовавшихся правом на продление таких договоров. Площадь объекта может быть увеличена до максимальных 300 кв. м. Власти считают, что это позволит владельцам сохранить развивающийся стабильный бизнес в установленном месте и обеспечить население товарами.

Смена же специализации, как отмечалось в пояснительной записке к проекту решения, даст предпринимателям возможность своевременно подстраиваться под изменяющийся рынок.

«Заключение дополнительного соглашения об увеличении площади НТО или изменении его специализации будет допускаться только в случае возможности соблюдения действующих норм и правил при размещении такого НТО в соответствующем месте размещения и после внесения необходимых изменений в Схему размещения НТО на территории города»,— подчеркивалось в пояснительной записке.

При этом заключение допсоглашения может повлечь появление дополнительной платы.

Алла Чижова