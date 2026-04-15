Зарубежные СМИ: Означают ли слова Дональда Трампа скорое завершение войны с Ираном?

«США не станут возобновлять военную операцию против Ирана», — об этом Дональд Трамп заявил телеканалу Fox, отвечая на вопрос, близок ли конфликт к завершению. Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном действует с 8 по 22 апреля. По словам главы Белого дома, боевые действия были неизбежными, но сейчас Иран готов заключить сделку. Кроме того, Дональд Трамп сообщил изданию New York Post, что переговоры между США и Ираном могут вновь начаться в Пакистане уже через два дня. Первый раунд прошел 11 апреля, и встреча не принесла никаких результатов. По информации источников CNN, американский президент действительно поручил своей команде найти дипломатический выход из войны. Но пока говорить о завершении конфликта рано, утверждают зарубежные СМИ. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Как и в прошлый раз, американскую делегацию на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент США Джей Ди Вэнс. Вместе с ним в Исламабад должны приехать спецпосланник Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Впрочем, пока второй раунд находится лишь на стадии обсуждения, сообщают источники CNN в Белом доме. Тегеран также не подтверждал возобновление консультаций. Параллельно с этим телеканал выяснил, что иранцы начали расчищать путь к подземным базам с ракетами. На спутниковых снимках видно, как строительная техника разгребает завалы у военных объектов. Ранее США и Израиль специально наносили удары по оружейным складам, чтобы лишить противника доступа к стратегическим запасам. Но теперь Иран, по всей видимости, воспользовался перемирием, чтобы восстановить ракетный потенциал, говорят собеседники CNN, близкие к американской разведке. По их данным, под землей Исламская Республика хранит примерно половину своих баллистических установок.

В то же время блокада Ормузского пролива, которую Трамп объявил 13 апреля, на практике не работает. По информации The Wall Street Journal, только за последние сутки акваторию пересекли больше 20 танкеров, сухогрузов и контейнеровозов. Однако Пентагон по-прежнему утверждает, что ни одному судну не удалось прорвать блокаду.

На этом фоне более 100 пустых танкеров направляются в американские порты для загрузки нефти, сообщает CBS. Таким образом, США за счет своего сырья пытаются смягчить последствия глобального энергетического кризиса, подчеркнули в Белом доме.

При этом американские трейдеры после почти двух месяцев войны стали игнорировать негативные события на Ближнем Востоке, обращает внимание Bloomberg. Например, индекс S&P 500 c начала апреля вырос примерно на 10%, Nasqaq — на 12%. Похоже, тревога инвесторов вокруг войны ослабевает, заключает агентство.