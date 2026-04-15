Семь родников Ижевска не прошли по СанПиН в рамках проверки Роспотребнадзора

Только два из девяти родников Ижевска, проверенных во время паводка, соответствуют санитарным и эпидемиологическим нормам. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Удмуртии. Вода в родниках исследовалась по органолептическим, микробиологическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

Нормам соответствуют Важнин ключ в Октябрьской районе и родник на улице Оружейника. В семи источниках наблюдается превышение гигиенических нормативов. По жесткости и нитратам не проходят родники на улице Ракетной, Родниковой, Саранской, между улицами Короткой и Татьяны Барамзиной, у монумента «Дружбы народов», по pH — в микрорайоне Шунды. В источнике в микрорайоне Орловском обнаружены яйца гельминтов Toxocara spp.

В управлении обратили внимание на то, что родники в Ижевске не являются источниками централизованного водоснабжения, в источники могут попадать пестициды, фосфаты, тяжелые металлы, нефтепродукты, болезнетворные бактерии. Горожанам рекомендовано использовать родниковую воду в питьевых целях только после кипячения.