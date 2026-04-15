В Удмуртии потушили пожар на ликероводочном заводе в Глазове

15 апреля в Глазове ликвидировали пожар на ликероводочном заводе. Горел производственный колероварочный цех на первом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Огонь не перекинулся на другие помещения.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, в том числе с привлечением специалистов испытательной пожарной лаборатории»,— пояснил заместитель главного госинспектора по пожарному надзору ГУ МЧС по Удмуртии в Глазове Владислав Куликов. Для ликвидации огня МЧС привлекли четыре единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Карина Пырина