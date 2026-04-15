Лавров заявил о желании США создать военный блок с Украиной

Бывший спецпосланник президента США Кит Келлог вместе с «европейскими грандами» продвигает идею создания нового военного блока, в котором Украина будет ведущей участницей, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его мнению, эти обсуждения пытается стимулировать Белый дом. Власти США с помощью нового блока хотят снять с себя «главную ответственность за сдерживание России», переложить ее на Европу и «освободить себе руки на китайском направлении», считает господин Лавров.

«Вот в этих интересах они и пытаются стимулировать не только дискуссии, но и практические действия в направлении создания военного антироссийского, заранее анонсированного антироссийского военного блока с участием Украины»,— заявил господин Лавров на на пресс-конференции по итогам официального визита в Китай (цитата по ТАСС). Президент Украины Владимир Зеленский, по словам министра, эту идею поддерживает.

Господин Келлог действительно ранее предлагал создать новый военный альянс с участием Украины. Он называл НАТО трусливой и неэффективной организацией — она, по его мнению, слабо проявила себя во время военной операции США и Израиля против Ирана. Украину он называл хорошим союзником. Вместе с ней он выделил Германию и Польшу, которые активизировали свою военную активность, и также предлагал их включить в пока не существующий блок.