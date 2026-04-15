В Самарской области объявлен отбой атаки БПЛА

Отбой атаки беспилотной авиации объявлен на территории Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Минувшей ночью над регионом были сбиты вражеские беспилотники. Утром в среду в Самарской области была объявлена угроза атаки БПЛА, введен план «Ковер».

Небо над регионом закрыли на всех высотах. В аэропорту Курумоч ввели ограничения на прием и отправления самолетов. Несколько рейсов задержались.

Также угроза атаки БПЛА была объявлена в Ульяновской области и Оренбуржье. Аэропорты Ульяновска и Оренбурга закрыли. Сейчас ограничения на прием и отправление самолетов в Баратаевке сняты.

