Суд в Пензе дал срок липчанину, выхватившему у пенсионерки пакет с 10 млн руб.

Первомайский районный суд Пензы приговорил 36-летнего жителя Липецка к семи годам колонии строгого режима. Он признан виновным в особо крупном грабеже (п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Пензенской области Фото: СУ СКР по Пензенской области

По данным суда, в июне 2025 года липчанин подкараулил 70-летнюю пенсионерку у дома и выхватил у нее пакет с 10 млн руб., после чего скрылся. О сумме ему было известно заранее. Его задержали полицейские и опознала пострадавшая.

Фигурант своей вины не признал, утверждая, что не совершал преступления. Его защита подала апелляцию, однако судебная коллегия Пензенского областного суда поддержала позицию прокуратуры, оставив приговор без изменения. Решение вступило в законную силу.

Суд также удовлетворил гражданский иск пенсионерки: с осужденного взыщут 10 млн руб. В счет погашения долга обращено взыскание на его автомобиль «ДЭУ Нексия» и 600 тыс. руб., находившихся на счетах.

Нина Шевченко