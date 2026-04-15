В аэропортах Татарстана сняли ограничения на полеты
Для аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Как сообщает пресс-служба Росавиации, ограничения ввели в 06:25, они были нужны для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения в республике ввели на фоне угрозы атаки БПЛА на Чистополь, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск и Елабугу. Ее отменили в 10:18.