Накануне мотосезона на Урале уже произошло 30 ДТП с участием мотоциклистов

С начала 2026 года в Свердловской области зарегистрировано 30 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли два человека и еще шестеро получили травмы. Об этом сообщила руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко на пресс-конференции, посвященной открытию мотосезона.

Участники пресс-конференции, посвященной открытию мотосезона в Свердловской области

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий с мотоциклистами выросло на 7%. Основной причиной спикеры пресс-конференции назвали несоблюдение безопасной скорости. Среди сопутствующих факторов — невнимательность водителей и несоблюдение безопасной дистанции. «Не нужно самостоятельно обучать детей катанию на мототехнике на дорогах, в лесах или полях. Зачастую происходят опрокидывания, а скорая помощь просто не сможет быстро добраться до места происшествия»,— добавила Галина Кравченко.

Официальное открытие мотосезона-2026 в Свердловской области запланировано на конец месяца (ориентировочно 25 апреля).

По итогам 2025 года в Свердловской области произошло 511 ДТП с участием мотоциклов и иного мототранспорта, из них 218— в Екатеринбурге. В 217 авариях пострадали люди: 29 человек погибли, травмы получили 234 человека.

Софья Сажина