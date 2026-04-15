Жителя Прикамья заподозрили в хищении средств краевого минагро

УФСБ России по Пермскому краю пресечена деятельность жителя Пермского края, причастного к хищению бюджетных средств, выделенных на развитие сельскохозяйственного кооператива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники УФСБ, житель Прикамья, используя фиктивные документы, поданные им в краевое минагро, осуществил хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

СУ СКР по Пермскому краю на основании представленных УФСБ материалов в отношении организатора преступной схемы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ

(Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).