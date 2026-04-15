В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.
Режим ввели в 05:09. Также в республике спустя четыре часа, в 10:18, отменили угрозу атаки БПЛА на Чистополь, Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск и Елабугу.