В Оренбуржье глава муниципалитета уволена из-за утраты доверия

Оренбургский областной суд удовлетворил иск прокурора Грачевского района о прекращении полномочий главы администрации Подлесного сельсовета Ирины Герасимовой и председателя совета депутатов муниципального образования Николая Кирьякова в связи с утратой доверия. Основанием стал неурегулированный конфликт интересов: чиновники, между которыми были заключены коммерческие контракты на пожаротушение, участвовали в голосовании по установлению денежного содержания друг другу. Об этом сообщает прокуратура.

Проверка показала, что с 2021 по 2024 год председатель совета депутатов Подлесного сельсовета участвовал в голосовании по утверждению положения о денежном содержании главы той же администрации. При этом между председателем совета и руководителем муниципалитета были заключены контракты на оказание услуг по пожаротушению.

Таким образом, должностные лица оказались в ситуации конфликта интересов — их личная заинтересованность (наличие коммерческих отношений) могла повлиять на объективность при принятии кадровых и финансовых решений, выяснила прокуратура. Однако, как отметили в надзорном ведомстве, мер для урегулирования конфликта интересов чиновники не предприняли.

В связи с этим прокурор Грачевского района направил в суд иски о прекращении полномочий председателя совета депутатов и главы администрации муниципального образования. Оренбургский областной суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Решение вступило в законную силу.