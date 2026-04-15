Николай Сатаев предложил депутатам доплачивать за полеты бизнес-классом

В гордуме Нижнего Новгорода принимают порядок оплаты командировочных расходов при направлении депутатов в служебные поездки. Депутат Николай Сатаев вспомнил, как его командировали в Китай, отметив, что в полете было «тяжело сидеть 15 часов на табуретке» в салоне эконом-класса. Поэтому он предложил ввести норму о том, чтобы депутат гордумы из своих личных средств мог доплатить разницу в цене билета между эконом- и бизнес-классом.

Таким образом депутаты за свой счет смогут лететь в командировку в более комфортабельных условиях. В комиссии по бюджету отметили, что в этом случае надо будет подтверждать для бухгалтерии стоимость билета эконом-класса на день вылета, но предложение депутата Сатаева согласились проработать.

Иван Сергеев