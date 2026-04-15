Депутаты парламента Приангарья могут добавить эвтаназию в закон о бездомных животных

Депутаты законодательного собрания Иркутской области приняли в первом чтении закон «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев», который позволяет в отдельных случаях проводить процедуру эвтаназии. За принятие проголосовал 31 депутат, двое воздержались, не голосовали шесть парламентариев.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что автором инициативы является Ассоциация муниципальных образований Иркутской области. По состоянию на декабрь 2025 года в Приангарье насчитывается свыше 11,4 тыс. безнадзорных собак. Согласно данным ассоциации, в регионе с 2020 года ежегодно фиксируется от 3,2 тыс. до 4 тыс. случаев нападений безнадзорных животных на жителей.

Инициатива предлагает сохранить действующий порядок обращения с животными, предполагающий отлов животных с последующей стерилизацией приютах и выпуском на волю. При этом добавляется возможность эвтаназии «гуманным способом в исключительных случаях, если животное неизлечимо больное или агрессивное».

Закон предполагает строительство новых пунктов временного содержания для животных, которые появятся в семи крупнейших городах Приангарья. Кроме того, региональные власти по предложению администраций муниципалитетов могут вводить на той или иной территории режим экстраординарной ситуации. Поводами для его введения может стать случай причинения животными тяжкого вреда здоровью, выявление носителей заболеваний, опасных для человека или же превышение плотности популяции свыше 10 особей на один квадратный километр. В этом случае предлагается отлавливать животных, в течение 11 дней искать им новых владельцев, а по истечению этого срока усыплять.

На майской сессии областного парламента планируется принять инициативу окончательно вместе с поправками, которые могут поступить до этого времени. Вступить в силу закон может уже с 1 июля.

Влад Никифоров, Иркутск