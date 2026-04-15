В Уфе арестовали обвиняемого в хулиганстве в пункте выдачи Ozon

Октябрьский районный суд Уфы заключил под стражу до 11 июня обвиняемого в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), который избил посетительницу в пункте выдачи Ozon, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

По версии следствия, 10 апреля фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения, находясь в пункте выдачи, нецензурно обругал сотрудницу. В ответ на замечание, которое ему сделала другая посетительница, обвиняемый избил ее кулаками.

Майя Иванова