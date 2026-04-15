Генпрокурор рассказал о пользе внесудебного доступа силовиков к смартфонам россиян

Генеральный прокурор Александр Гуцан полагает, что предоставление правоохранительным органам доступа к базе идентификаторов пользовательского оборудования могло бы помочь оперативной работе. При этом он считает, что соответствующие инициативы требуют тщательной проработки.

Центральная база идентификаторов пользовательского оборудования — государственная информационная система для учета и привязки IMEI-номеров мобильных устройств к SIM-картам.

«Внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах граждан значительно упростит решение задач оперативно-разыскной деятельности», — сказал господин Гуцан в Совете федерации (цитата по ТАСС). По его словам, такие полномочия позволят силовикам искать лиц, находящихся в розыске, а также без вести пропавших.

Однако содействие правоохранительным органам «не должно создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан», подчеркнул генпрокурор.