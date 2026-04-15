В этом году в Татарстане на модернизацию коммунальной инфраструктуры выделят 12,5 млрд руб. Об этом на XX заседании Госсовета республики сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 12,5 млрд

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

В 2025 году на программы модернизации направили 12,6 млрд руб., из которых 10,5 млрд руб. — средства бюджета республики, еще 2,1 млрд руб. — федеральное финансирование. На эти деньги обновили 168 объектов.

Кроме того, в прошлом году реализовали инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций: 37 программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 3,5 млрд руб. и 19 программ в сфере теплоснабжения на 11,1 млрд руб. В 2026 году объем инвестпрограмм вырос почти на 4 млрд руб.

В результате проведенной работы в прошлом году заменили 419 инженерных сетей, обновили 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, два биологических очистных сооружения и семь котельных.

Анна Кайдалова