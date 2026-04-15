В Самаре вымогатель лишил знакомого свободы за отказ заключать контракт с Минобороны

В Самаре осужден вымогатель, незаконно лишивший свободы знакомого за то, что потерпевший отказался заключать контракт с Минобороны РФ. Преступник получил реальный срок и пытался оспорить приговор. В итоге облсуд сократил срок заключения осужденному с шести лет до пяти лет десяти месяцев в колонии особого режима. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На процессе выяснилось, что 14 марта 2025 года осужденный под угрозой насилия запер потерпевшего в своей квартире. Поводом для этого стал отказ жертвы заключать контракт с Минобороны: преступник рассчитывал, что полученные по контракту выплаты он с партнером вложит в совместный бизнес.

Когда же выяснилось, что этого не случится, осужденный запер потерпевшего и потребовал от него три млн рублей. Чтобы склонить жертву к согласию, он грозил невольнику расправой, не давал еды и питья. Кроме того, преступник отнял у потерпевшего паспорт и сотовый телефон.

Несмотря на это, жертва смогла выбраться на свободу: когда вымогатель покинул квартиру, она открыла окно и выпрыгнула на улицу со второго этажа. В итоге потерпевший травмировал голеностоп, его здоровью был причинен вред средней степени тяжести.

Преступника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 163 и п. «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Кировский районный суд Самары признал вымогателя виновным. Осужденный пытался оспорить приговор. Помимо смягчения наказания его адвокат просил переквалифицировать преступление на самоуправство (ч. 2 ст. 330 УК РФ). Но Самарский областной суд лишь сократил срок заключения, а в остальном оставил приговор без изменений.

Георгий Портнов