Мадьяр пообещал закрыть в Венгрии «пропагандистские СМИ» времен Орбана

Одними из первых шагов правительства победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» станет приостановка вещания государственных средств массовой информации и разработка нового закона о СМИ. Об этом глава партии Петер Мадьяр заявил в эфире государственного Kossuth Radio.

«Я последний раз сидел здесь полтора года назад, и потребовалось беспрецедентное согласие более 3 млн человек, чтобы меня снова впустили и дали возможность выступить», — заявил господин Мадьяр в начале своего выступления (цитата по венгерскому порталу «444»).

Он заявил, что многие венгерские госСМИ сейчас пытаются притворяться независимой прессой. «В любом случае, после формирования правительства одним из первых шагов станет приостановка работы новостной службы этих пропагандистских СМИ», — заявил глава партии «Тиса». Господин Мадьяр также сказал, что правительство разработает новый закон о средствах массовой информации и создаст новый орган по контролю за СМИ.

По словам Петера Мадьяра, у него нет «желания мстить». Каждый венгр заслуживает государственные СМИ, которые будут говорить правду, заявил он. Глава партии «Тиса» заявил, что государственная медиакорпорация MTVA, владеющая Kossuth Radio, «служила безумной политике правительства, внушала страх детям и пожилым людям».

12 апреля в Венгрии прошли выборы в парламент. Оппозиционная партия «Тиса» набрала 53% голосов и займет 138 из 199 мест в парламенте. Альянс ФИДЕС Виктора Орбана и Христианско-демократической народной партии (ХДНП) получил всего 55 мест. Впервые с 2010 года ФИДЕС уйдет в оппозицию.