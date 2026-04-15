Вклад ОЭЗ и промпарков в экономику Татарстана превысил 1,45 трлн рублей

За прошлый год особые экономические зоны, территории опережающего развития и промышленные парки Татарстана обеспечили объем производства в 1 452,1 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Госсовета республики.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Это составляет 24,1% промышленного производства республики и 9,3% валового регионального продукта.

По его словам, в этих зонах сегодня работают 2 119 резидентов. За 2025 год было привлечено 18 новых компаний, вложено около 300 млрд руб. инвестиций и создано 12 тыс. рабочих мест.

ВРП достиг 5,73 трлн руб., объем отгруженной продукции превысил 6,03 трлн руб., индекс промышленного производства составил 109,9%. Основной вклад обеспечили обрабатывающие отрасли.

Инвестиции в основной капитал составили 1 670,6 млрд руб., что соответствует 29,2% ВРП. Почти половина этих средств направлена в обрабатывающие производства.

