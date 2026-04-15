обновлено 11:49

Действующий депутат Госдумы РФ от Прикамья заявилась на праймериз

Заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Государственную думу РФ подала действующий депутат российского парламента Ирина Ивенских.

Как сообщает реготделение партии, госпожа Ивенских выдвинула свою кандидатуру по федеральному избирательному округу на территории Пермского края и по Кунгурскому одномандатному избирательному округу №64.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.