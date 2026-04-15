Депутат гордумы участвует в праймериз по выборам в заксобрание и думу Перми

Действующий депутат Пермской городской думы, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик “Орсо групп”» Михаил Бесфамильный подал документы для участия в праймериз «Единой России» сразу на двух уровнях.

Как сообщает реготделение партии, господин Бесфамильный подал документы по региональной группе «Кочевская №30» (одномандатный избирательный округ №30) краевого парламента и группе «Орджоникидзевская №7» (часть Орджоникидзевского района города Перми, одномандатный избирательный округ №16, одномандатный избирательный округ №17) городской думы.

Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.