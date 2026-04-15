обновлено 11:49
Депутат гордумы участвует в праймериз по выборам в заксобрание и думу Перми
Действующий депутат Пермской городской думы, генеральный директор ООО «Специализированный застройщик “Орсо групп”» Михаил Бесфамильный подал документы для участия в праймериз «Единой России» сразу на двух уровнях.
Как сообщает реготделение партии, господин Бесфамильный подал документы по региональной группе «Кочевская №30» (одномандатный избирательный округ №30) краевого парламента и группе «Орджоникидзевская №7» (часть Орджоникидзевского района города Перми, одномандатный избирательный округ №16, одномандатный избирательный округ №17) городской думы.
Выдвижение кандидатов продлится до 30 апреля. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.