В Благовещенске уборщицу сбил погрузчик

Гострудинспекция Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого погибла 44-летняя уборщица, сообщает пресс-служба ведомства.

13 апреля на территории ООО «Благовещенский пластик» уборщицу сбил погрузчик. Пострадавшая скончалась от полученных травм, отметили в ведомстве.

По итогам расследования определят обстоятельства и причины случившегося, пояснила заместитель руководителя Гострудинспекции Оксана Ванскова.

ООО «Благовещенский пластик» зарегистрировано в Благовещенске в июле 2001 года. Компания занимается производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Выручка в 2025 году составила 1,05 млрд руб., чистая прибыль — 132,03 млн руб.

