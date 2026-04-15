Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Беспилотники снова атаковали Самарскую область

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами РФ. Среди них были летательные аппараты, атаковавшие Самарскую область. Об этом сообщает Миноробоны.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

О погибших и пострадавших не сообщается. В Самарской области объявлен план «Ковер». Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет рейсы.

Также ограничения на прием и отправления самолетов введены в аэропортах Оренбурга и Ульяновска. В этих регионах тоже объявлена опасность атаки БПЛА.

Георгий Портнов