Беспилотники снова атаковали Самарскую область

Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами РФ. Среди них были летательные аппараты, атаковавшие Самарскую область. Об этом сообщает Миноробоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

О погибших и пострадавших не сообщается. В Самарской области объявлен план «Ковер». Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет рейсы.

Также ограничения на прием и отправления самолетов введены в аэропортах Оренбурга и Ульяновска. В этих регионах тоже объявлена опасность атаки БПЛА.

Георгий Портнов