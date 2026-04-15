В Петербурге стартовала навигация маломерных судов

С 15 апреля официально открыта навигация для маломерных судов по всему городу, рассказали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.

В текущем сезоне судовладельцам доступен 21 городской причал и более 140 частных причальных сооружений. В планах городской администрации — открытие нового причала на набережной реки Мойки напротив Дворцовой площади.

Кроме того, с текущей навигации вступают в силу изменения в порядке движения прогулочных теплоходов под мостами. Суда получат возможность проходить непосредственно в разведенные пролеты при наличии специального разрешения.

Кирилл Конторщиков