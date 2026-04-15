В рыбинскую колонию пытались передать Wi-Fi роутер и 35 телефонов

Пресечены попытки передачи запрещенных предметов в исправительную колонию № 2 Рыбинска. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

Фото: УФСИН России по Ярославской области

Wi-Fi роутер, USB-провод и SIM-карта были обнаружены в бандероли, переданной жительницей Рыбинска 42-летнему осужденному.

35 телефонов, 10 пар наушников, 6 блоков зарядного устройства и столько же USB-проводов были упакованы в 8 полиэтиленовых свертков, которые пытались перебросить на территорию колонии. По данному факту около исправительного учреждения был задержан 38-летний житель Ярославля. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Алла Чижова