Премьер Удмуртии прокомментировал приватизацию авиакомпании «Ижавиа»

В правительстве Удмуртии подтвердили данные о внесении авиакомпании «Ижавиа» в прогнозный план приватизации на 2026 год. Как сообщили в пресс-службе кабмина, проект изменений подготовят региональные минимущество и миндортранс.

«Открытие международных рейсов требует от авиакомпании выхода на новый уровень операционной деятельности. Это предполагает целенаправленные инвестиционные вложения. В ПФО “Ижавиа” — единственная региональная авиакомпания, которая на 100% принадлежит субъекту РФ. Передача таких активов инвесторам — сложившийся тренд. Мы видим в этом не завершение регионального присутствия, а стремление в будущее»,— сказал председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

Он добавил, что аукцион на электронной площадке будет абсолютно прозрачным, привлеченные инвестиции позволят «Ижавиа» приобретать новые суда и расширять маршрутную сеть. Вопрос о приватизации «Ижавиа» планируется рассмотреть на ближайшей сессии Госсовета Удмуртии. Она состоится на следующей неделе.

Напомним, 100% акций АО «Ижавиа» принадлежит правительства республики. Авиакомпанией руководит Александр Синельников. По данным «СПАРК-Интерфакс», 2025 год «Ижавиа» завершила с чистой прибылью 1,67 млрд руб. (+160%) при выручке 6,8 млрд руб. (+9,6%). В 2019 году было создано отдельное юрлицо АО «Аэропорт Ижевска». Как ранее писал «Ъ-Удмуртия», это общество вносилось в прогнозный план приватизации в 2023-2024 годах.

Пассажиропоток «Ижавиа» в 2025 году составил 674,1 тыс. человек, что на 3% меньше, чем в 2024-м. Аэропорт Ижевска в целом обслужил 865,9 тыс. пассажиров.