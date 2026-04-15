Апелляция оставила под стражей подростка, обвиняемого в убийстве учительницы

Пермский краевой суд оставил в силе решение первой инстанции, которая отправила в СИЗО подростка, обвиняемого в убийстве завуча Олеси Багуты. Защитник фигуранта Елена Балуева предлагала отправить его под домашний арест. Меру пресечения в виде заключения под стражу она считает чрезмерно суровой. Защитник отметила, что подросток признал вину в полном объеме, дал подробные показания, доказательств о его намерении препятствовать следствию не представлено.

Представитель прокуратуры Дмитрий Евстропов просил оставить решение Свердловского райсуда об избрании меры пресечения без изменений. Прокурор отметил, что фигурант обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, а также отрицательно характеризуется по месту учебы и состоит на учете в органах МВД.

Напомним, трагедия произошла утром 7 апреля. Ученик девятого класса, дождавшись, когда на крыльцо выйдет его классная руководительница, завуч школы 56-летняя Олеся Багута, напал на нее с кухонным ножом. Подросток нанес ей не менее семи проникающих ранений и скрылся. Позже он сам явился в полицию.

От полученных ранений преподаватель скончалась в больнице. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 293 УК РФ (халатность).

8 апреля Свердловский суд Перми удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал подростку меру пресечения в виде содержания под стражей.