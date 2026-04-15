В Петербурге провели обыски по делу о фиктивных вычетах по НДС на триллион рублей

Правоохранительные органы пресекли деятельность группы, занимавшейся оформлением фиктивных налоговых вычетов по НДС. Обыски провели в Санкт-Петербурге, Москве, Пермском крае и Белгородской области. Ущерб от действий злоумышленников оценивают в триллион рублей.

Как сообщили в ФСБ России, участники схемы создали около 4,8 тысячи транзитных компаний и оформили поддельные налоговые вычеты более чем для 40 тысяч организаций. Полученные средства они обналичивали и выводили в теневой сектор экономики.

Всего в четырех регионах страны провели свыше 30 обысков. У злоумышленников изъяли документы и электронные носители информации.

Организаторы схемы задержаны. При этом предпринимателей, воспользовавшихся незаконной схемой для уклонения от налогов, продолжают искать.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном создании юридического лица и неправомерном использовании средств платежей.

