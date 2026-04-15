Нарушения при обработке абрикосов пестицидами выявили в Нижегородской области
Предприятию «Агроплемкомбинат Мир» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при применении пестицидов. Территориальное управление Россельхознадзора выявило нарушения при обработке абрикосов на двух земельных участках в Ковернинском округе Нижегородской области.
В ведомстве уточнили, что организация нарушила федеральные законы о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами и о пчеловодстве.