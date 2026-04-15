Газ в квартире в Угличе отключили за долги и отказ в проверке оборудования

В Угличе в одной из квартир многоквартирного дома отключили газ из-за задолженности по платежам и недопуска для проверки газового оборудования. Об этом сообщили в УФССП по Ярославской области.

Как пояснили в управлении, в квартире живет неблагополучная семья. Газовики неоднократно пытались проверить газовое оборудование, однако жильцы противились допуску. После чего газовая служба обратилась в суд с требованием приостановить подачу газа. Однако жильцы не пустили в квартиру и судебных приставов для исполнения решения суда. В отношении них был вынесен исполнительский сбор.

У одного из жильцов есть судимость, поэтому приставы прибыли в инспекцию филиала УФСИН, где осужденные отмечаются. Там должника нашли и вместе с ним отправились в квартиру, где был перекрыт газ.

«Чтобы возобновить газоснабжение, абонентам необходимо будет оплатить счета за газ, а также работу газовой службы по отключению и подключению к сети и исполнительский сбор»,— сообщили в управлении.

Алла Чижова