В Карелии начались лесные пожары

Первые возгорания произошли в Лахденпохском округе 13 апреля, где пал сухой травы привел к переходу огня на земли лесного фонда. Площадь возгорания составила 1,2 га. В Кондопожском районе причиной пожара площадью 0,5 га стал костер, разведенный рыбаками у озера Сандал.

Накануне глава Минприроды Карелии Янина Свидская сообщила, что в Суоярвском лесничестве произошло четвертое с начала сезона возгорание. Огонь перекинулся на арендованный участок лесного фонда с сельскохозяйственного поля, где проводился несанкционированный пал травы. Площадь поражения оценивается в 2,5 га.

К тушению были привлечены специалисты АО «Запкареллес», сотрудники Суоярвского лесничества и Приладожского авиаотделения Центра охраны лесов.

Кирилл Конторщиков